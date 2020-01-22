РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 янв. В подмосковных Люберцах ежедневно проводят уборку улично-дорожной сети от мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Остановки общественного транспорта, тротуары, газоны в городском округе Люберцы приводят в порядок в рамках содержания улично-дорожной сети, работы по уборке от мусора общегородских территорий ведутся ежедневно», – сказал начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации округа Валерий Подлозный.

Он отметил, что в среду работы велись на улицах Электрификации, 1-м Панковском проезде, Мира, на улицах Толстого, Инициативная, Транспортная, в центральной части города, в микрорайоне Красная горка.

«Жители городского округа могут отправить свои комментарии и пожелания по вопросу качества уборки общегородских территорий на электронную почту: admluberdor@yandex.ru или позвонить по телефонам управления дорожного хозяйства», – добавил Подлозный.

Он также сообщил номера телефонов управления, по которым можно связаться со специалистами: 8(495)509-11-04 и 8(495)503-30-45.