РИАМО - 22 янв. Президент РФ Владимир Путин 21 января подписал указ о Доктрине продовольственной безопасности страны, сообщает Газета.ru.

«Правительство России должно разработать план мероприятий по реализации положений доктрины в течение трех месяцев», - говорится в сообщении.

Данная доктрина определяет нужный уровень самообеспечения страны основными видами продовольствия, сельскохозяйственной продукции и сырья. Самообеспечение должно быть в России на уровне 60-95% в зависимости от группы товаров.

Документ вступает в силу со дня подписания.