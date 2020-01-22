РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 янв. Фонтан и карусель появятся в парке подмосковного Королева в 2020 году, сообщил первый заместитель главы города Юрий Копцик.

В среду в Королеве прошло выездное совещание в центральном парке Королева с участием сотрудников администрации и депутатов. В городе начата подготовка парков к весенне-летнему периоду.

«Сегодня (22 января, – ред.) мы провели первое совещание по паркам. Такие выездные мероприятия проведем в ближайшее время в парке Костино, в сквере и у пруда в микрорайоне Юбилейный и на Акуловском водоканале, чтобы определить направления работы и поставить задачи. В этом году в центральном парке появится новая карусель по программе губернатора Андрея Воробьева», – сказал Копцик.

Он добавил, что в парке также планируется установить фонтан, к проекту которого уже приступили, будет доделана воркаут-площадка и добавлены элементы благоустройства.

Все изменения в парках и скверах города будут обсуждены с общественностью. Каждый активный гражданин может вносить свои предложения по улучшению и благоустройству парков.

В этом году в Королеве начнется реконструкция пруда в микрорайоне Юбилейный и продолжено благоустройство зоны Акуловского водоканала.