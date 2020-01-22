РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Пробка длиной свыше 2 километров образовалась на автотрассе А-107 в подмосковном Подольске в среду вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 17:30 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на деревню Малое Толбино. Средняя скорость движения составляет 7 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Большая Серпуховская, Матросская, Стекольникова, Кирова, проспекте Ленина и других.