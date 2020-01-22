РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. Культурно-досуговый центр «Союз» приглашает молодежь Люберец 25 января принять участие в развлекательной программе FunnyBrain, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие посвящено празднованию Дня студента.

«Гостей ждет концертная программа от творческих коллективов КДЦ «Союз», а также интерактивные игровые зоны с настольными и компьютерными играми. В вестибюле центра будет работать ретровыставка игровых консолей, в которые сможет поиграть любой желающий», - говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 17:00. Оно пройдет по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.