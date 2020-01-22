РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 янв. Более 30 автомобильных дорог будут отремонтированы в городском округе Люберцы в текущем году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В текущем году в городском округе Люберцы будут отремонтированы 34 автомобильные дороги. Эта работа будет проведена при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и с привлечением финансирования области», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что адресный перечень составлен с учетом обращений жителей в администрацию Люберец, в дорожную инспекцию ОНФ, в карту убитых дорог и с учетом голосования на портале «Добродел». Список дорог, вошедших в программу ремонта, опубликован на сайте www.люберцы.рф.