РИАМО - 22 янв. Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, прочитав сообщения в Telegram-каналах о том, что она якобы оказалась в реанимации, дала ироничный ответ по поводу своего состояния, сообщает Газета.ru.

Ранее в Telegram-каналах некоторые средства массовой информации писали о том, что Симоньян госпитализировали по причине проблем с сердцем.

«У меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», - пошутила Симоньян.

Также она считает, что СМИ, которые распространили эту ложную информацию просто не отошли от новогодних каникул.