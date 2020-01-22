РИАМО - 22 янв. Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, прочитав сообщения в Telegram-каналах о том, что она якобы оказалась в реанимации, дала ироничный ответ по поводу своего состояния, сообщает Газета.ru.
Ранее в Telegram-каналах некоторые средства массовой информации писали о том, что Симоньян госпитализировали по причине проблем с сердцем.
«У меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», - пошутила Симоньян.
Также она считает, что СМИ, которые распространили эту ложную информацию просто не отошли от новогодних каникул.
В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников сми о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) January 22, 2020
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