РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 янв. Более 1,3 тысячи жителей Подольска, награжденных знаком «Почетный донор России», получили ежегодную выплату в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в 2020 году индексируется на 3%. Так, в текущем году сумма выплаты составит более 14,5 тысячи рублей. В 2019 году данную выплату получили более 1,3 тысячи жителей Подольска на общую сумму более 19,2 миллиона рублей», – сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.

Сумма выплаты изменилась в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов» и статьи «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».