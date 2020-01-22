РИАМО - 22 янв. В Серпухове автобус столкнулся с микроавтобусом, после чего отлетел в стену жилого дома, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Пассажирский автобус столкнулся с микроавтобусом на пересечении улиц Ворошилова и 1-й Московской. В результате столкновения автобус отбросило в стену дома», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате дорожной аварии никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего ДТП.