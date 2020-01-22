РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Более 30 участников Великой Отечественной войны Подольска получат единовременную выплату к 76‑й годовщине полного снятия блокады Ленинграда в размере 3 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В преддверии 76-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, которая будет отмечаться 27 января, участники Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату из областного бюджета в размере 3 тысяч рублей.

«В городском округе Подольск единовременную выплату к 76-й годовщине полного снятия фашистской блокады Ленинграда получат 32 ветерана. Деньги будут зачислены на лицевые счета граждан», – говорится в сообщении.

Всего в Московской области на сегодняшний день проживает свыше 1,1 тысяч участников Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».