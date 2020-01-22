РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. В подмосковном Подольске нашли 17-летнюю Елизавету Брыкову, пропавшую 24 октября вместе с молодым человеком, его продолжают искать, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление о том, что 24 октября ушла из дома и не вернулась Елизавета Брыкова 2003 года рождения, проживающая в одном из домов на улице Генерала Смирнова в Подольске.

«Найдена, жива. Про Бориса Топоркова, с которым они вместе пропали, пока ничего не известно», – сказала сотрудница.

В Подольске продолжают разыскивать Бориса Топоркова 2003 года рождения, который 24 октября вышел из дома на улице Юбилейная и до настоящего времени не вернулся.

На вид Топоркову 17 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 сантиметров, глаза серые, волосы темно-русые, длинные, зачесаны на правый бок. У него глубокий след от ветряной оспы на лбу.

Подросток был одет в темно-синее драповое пальто-парку с капюшоном, светло-бежевые брюки, высокие замшевые армейские ботинки светло-бежевого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения подростка, просят сообщить по телефону дежурной части полиции: 02, 8(496)763-02-10 или 8(496)763-02-63.