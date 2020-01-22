РИАМО - 22 янв. Следователи начали проверку после того, как москвичка забаррикадировалась в квартире с ребенком и угрожала причинить ему вред, сообщила РИАМО в среду сотрудник ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иавнова.

Днем в среду поступило сообщение о том, что женщина забаррикадировалась с ребенком в жилом доме на Восточной улице и угрожала причинить ему вред. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а также представители экстренных и социальных служб. Ребенка спасли.

«По данным следствия, 22 января 2020 года сотрудники органов опеки и попечительства прибыли в квартиру, расположенную по улице Восточной в городе Москве, для исполнения решения суда. Однако бабушка трехлетнего ребенка длительное время отказывалась открывать дверь и высказывала угрозы о причинении вреда здоровью ребенка», - сказала Иванова.

Уголовное дело возбуждено по статьям 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» и 119 УК РФ «Угроза убийством».

Следователи вместе с сотрудниками профилактических органов также прибыли на место. Проводится целый комплекс следственных действий, допрашиваются соседи и очевидцы случившегося.