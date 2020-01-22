РИАМО - 22 янв. Температурные аномалии, отсутствие холодов и снега в Подмосковье этой зимой вызывают обеспокоенность медицинских специалистов, так как сложившаяся ситуация не самым лучшим образом сказывается на самочувствии людей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Теплая зима провоцирует повышенную влажность воздуха. Плотность такого воздуха выше холодного, из-за чего в нем дольше задерживаются все вредные выбросы в атмосферу. В результате в группу риска попадают страдающие бронхиальной астмой, заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы», – отметил врач-эпидемиолог Ступинской больницы Александр Шумилин.

По его словам, повышенная влажность воздуха также плоха для иммунитета: если в организм попадают возбудители вирусов, для них уже подготовлена благодатная почва.

Он уточнил, что такая нехарактерная для зимы погода способна спровоцировать и нарушение обмена веществ, хроническую усталость и неврозы.

«Для того, чтобы максимально снизить влияние на организм негативных факторов, связанных с теплой зимой, чрезвычайно важно соблюдать режим сна – спать не менее восьми часов в сутки. Кроме того, нужно сбалансированно питаться, побольше гулять и не забывать об умеренных физических нагрузках», – добавил Шумилин.