РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 янв. Инспекторы ГИБДД в Королеве привлекли к ответственности более 30 человек за нарушения правил дорожного движения, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

На территории Королева сотрудники Госавтоинспекции с 20 по 24 января напоминают пешеходам о соблюдении правил дорожного движения на дороге в ходе акции.

«Для проведения акции автоинспекторы выбрали участок дороги с наибольшей концентрацией детей и взрослых. За 2 дня к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам привлечено 15 водителей, еще 20 человек оштрафовано за нарушения правил дорожного движения», – сказала Фадеева.

Инспекторы ГИБДД также вручили участникам акции световозвращающие брелоки и рассказали пешеходам о необходимости их использования в темное время суток.