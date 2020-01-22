РИАМО - 22 янв. МЧС предупредило москвичей о том, что во второй половине дня в среду ожидается выпадение мокрого снега и его налипание на деревьях и проводах, а также гололедица, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 14:30 до 21:00 22 января в Москве ожидаются снег, мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», - говорится в сообщении.

Из-за погодных условий МЧС посоветовало водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, в числе которых – обгоны, перестроения, опережения.

Автолюбителям рекомендовали парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными.

В столице до 24 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и до 23 января из-за сильного ветра. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.