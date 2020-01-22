РИАМО - 22 янв. В среду в столице открыли новый производственный цех Московского эндокринного завода, который является ведущим фармацевтическим предприятием города, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«При поддержке правительства города Московский эндокринный завод реализует масштабный инвестиционный проект реконструкции производства. За последние годы в развитие завода было инвестировано свыше 2 миллиардов рублей, объем выпуска продукции вырос на 60%», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что доля предприятия на отечественном рынке наркотических и психотропных препаратов выросла с 45% до 95%.

Большая часть препаратов, которые производит завод, входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Московский эндокринный завод единственный в России производит наркотические и психотропные препараты для помощи больным онкологией.

В 2019 году объем выпуска на заводе составил 3,72 миллиарда рублей. Всего на предприятии работают 1080 человек.

В 2016 году Московскому эндокринному заводу присвоили статус промышленного комплекса, благодаря чему он получил право на налоговые льготы.

На заводе завершили реконструкцию и техническое перевооружение двух заводских цехов. Новый цех по производству трансдермальных терапевтических систем (пластырей) и трансмукозальных (накладываемых на слизистую оболочку полости рта) пленок ввели в эксплуатацию в мае. Объем инвестиций составил 140,3 миллиона рублей. Производство не имеет аналогов в России.

Цех по производству лиофилизированных и жидких инъекционных лекарственных препаратов/глазных капель ввели в эксплуатацию в январе этого года. Было создано 90 высокотехнологичных рабочих мест. Объем инвестиций – 1,2 миллиарда рублей.

Сейчас Московский эндокринный завод продолжает реконструкцию и техническое перевооружение филиала «Лефортовский». Работы планируют завершить до 2022 года. Там планируют производить таблетки и капсулы, препараты в стеклянных ампулах, эмульсионные стерильные растворы, лиофилизированные препараты и другие.

Всего в Москве работают 30 крупных и средних предприятий, которые производят фармацевтическую продукцию. Кроме того, работают девять научно-исследовательских организаций в сфере фармацевтической промышленности.