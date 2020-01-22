РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Микрорайон Кузнечики Подольска лидирует в голосовании на повышение уровня безопасности на портале «Добродел», сообщается на сайте администрации округа.

«На портале «Добродел» проводится сбор предложений по мероприятиям, направленным на повышение уровня безопасности и борьбы с преступностью в Подмосковье. В числе уже предложенных жителями Подольска участков лидирует микрорайон Кузнечики. Также на данный момент поступили предложения по мероприятиям, направленным на повышение уровня безопасности по адресам: поселок Стрелковской фабрики, дом №7 и Домодедовское шоссе, дом №18», – говорится в сообщении.

Жители Подольска могут принять активное участие в сборе предложений на портале «Добродел». Для этого достаточно отметить наиболее важные участки на карте Московской области, выбрать необходимые мероприятия или проголосовать за предложенные другими жителями варианты.