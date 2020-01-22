РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 янв. Около 100 жителей Домодедова в 2019 году решили отказаться от курения с помощью специалистов, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Порядка 100 домодедовцев обратились в кабинет отказа от курения», - говорится в сообщении.

Всего за прошедший год от вредной привычки решили отказаться 13 000 жителей Подмосковья. Чаще за помощью специалистов обращались мужчины.