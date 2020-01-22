РИАМО – 22 янв. Мессенджер YZER удалили из онлайн-магазинов Apple и Google после блокировки приложения Роскомнадзором, сейчас оно не отображается в поисковой выдаче, сообщает Газета.ru.

«Причиной удаления мессенджера стали судебные тяжбы между его владельцами и инвесторами в лице компании «Адвентариум». Именно последняя добилась повторных мер на запрет использования YZER», – отмечается в материале.

Скандал в сфере высоких технологий, разразившийся осенью 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах, остался неурегулированным.

«Адвентариум» утверждает, что группа бизнесмена Алибека Исаева и руководителя команды разработчиков Константина Андрюнина обеспечила копирование и перенос принадлежащего «Адвентариуму» софта на компанию Исаева, а впоследствии неоднократно продала его и доли в компаниях, которым он якобы принадлежит, ряду инвесторов.

Компания заявила, что в итоге может пострадать довольно большой круг лиц и крупнейших компаний, а также обманутых инвесторов и контрагентов проекта.