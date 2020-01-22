РИАМО - 22 янв. Один пожарный погиб и трое пострадали при хлопке газового баллона во время возгорания в теплице в городском округе Серпухов, проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Пожар произошел на территории спортбазы ООО «Княжьи дали» в деревне Петровское из-за замыкания электропроводки в складском помещении. Там же хранились газовые и кислородные баллоны в количестве не менее шести штук.

«В ходе тушения пожара в складском помещении произошел хлопок газового баллона. В результате один пожарный погиб, трое пострадали и доставлены в лечебные учреждения. По данному факту организована проверка, на место происшествия выехали следователи», – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.