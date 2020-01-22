Истерия или смертельная опасность: что мы знаем о коронавирусе

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Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Владимирович Никифоров считает, что проблема китайского коронавируса в России переоценена.

«Это обычная истерия. На полуторамиллионный Китай сообщается меньше чем о полутысяче случаев. Если даже заболевание и дойдет до России, то широкого распространения оно не получит, потому что оно явно малозаразное. Если бы оно было высокозаразным, то в густонаселенном Китае было бы не полтысячи случаев, а десятки тысяч», – поделился с РИАМО эксперт.

Инфекционист считает, что никаких специфических симптомов этот коронавирус не имеет, и сравнивает его с тяжелым ОРВИ, гриппом или пневмонией. Для этих болезней характерны высокая температура, кашель, недомогание.

«При подозрении на этот коронавирус чаще всего ставят такой диагноз, как пневмония, а ее разновидность выясняют уже в ходе лабораторных исследований. Если человек был в Ухане, то могут предположить, что у него именно этот вирус. Если же заболевший находился в России и никуда не выезжал, то вероятность коронавируса минимальна», – отмечает эксперт и подчеркивает, что диагноз можно поставить исключительно по итогам исследования, которое можно сделать только в нескольких лабораториях Роспотребнадзора.