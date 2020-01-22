Истерия или смертельная опасность: что мы знаем о коронавирусе

Что произошло
Необычные случаи вирусной пневмонии начали регистрировать накануне Нового года в китайском городе Ухань, а на этой неделе в преддверии китайских праздников произошла вспышка заболевания. Как сообщает ВОЗ, изначально инфекция циркулировала на рынке морепродуктов, где можно было купить не только морских гадов, но и кур, летучих мышей, кроликов, змей. В больницы тогда обратились постоянные посетители, работники, грузчики рынка.
На сегодняшний день новый тип коронавируса зарегистрировали более чем у 400 человек, в основном на территории Уханя. Два случая зафиксированы в Пекине, один в городе Шэньчжэнь на границе с Гонконгом. По сообщениям ВВС, заболевшие есть и в других странах – двое в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее и США. Все заболевшие – либо жители Уханя, либо недавно посещали город.
Какие симптомы у заболевших
Как правило, заболевание проявляются в виде лихорадки, осложненной проблемами с дыханием. При рентгене грудной клетки видны инвазивные пневмонические инфильтративные изменения в легких. Новый вирус обозначили как 2019-nCoV.
Китайские исследователи считают, что новое заболевание – это коронавирус, который приводит к вирусной пневмонии. Он напоминает тяжелый острый респираторный синдром, который в начале двухтысячных охватил около 10 стран Азии. В 2002 он привел к заболеванию атипичной пневмонией 8 098 человек, 774 случая закончились смертельным исходом. Нынешний вирус пока не настолько кровожаден – из более 400 пациентов умерли девять.
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Можно ли заразиться вирусом за пределами КНР
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Владимирович Никифоров считает, что проблема китайского коронавируса в России переоценена.
«Это обычная истерия. На полуторамиллионный Китай сообщается меньше чем о полутысяче случаев. Если даже заболевание и дойдет до России, то широкого распространения оно не получит, потому что оно явно малозаразное. Если бы оно было высокозаразным, то в густонаселенном Китае было бы не полтысячи случаев, а десятки тысяч», – поделился с РИАМО эксперт.
Инфекционист считает, что никаких специфических симптомов этот коронавирус не имеет, и сравнивает его с тяжелым ОРВИ, гриппом или пневмонией. Для этих болезней характерны высокая температура, кашель, недомогание.
«При подозрении на этот коронавирус чаще всего ставят такой диагноз, как пневмония, а ее разновидность выясняют уже в ходе лабораторных исследований. Если человек был в Ухане, то могут предположить, что у него именно этот вирус. Если же заболевший находился в России и никуда не выезжал, то вероятность коронавируса минимальна», – отмечает эксперт и подчеркивает, что диагноз можно поставить исключительно по итогам исследования, которое можно сделать только в нескольких лабораториях Роспотребнадзора.
Какие меры предприняли в России
В связи с появлением нового вируса Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль при въезде в Россию, его специалисты отслеживают эпидемиологическую обстановку. Медики отработали действия на случай появления больных с коронавирусной инфекцией, проработали вопросы изоляции пациентов с подозрением на 2019-nCoV и создали предварительный алгоритм определения коронавирусной инфекции.
Кроме того, российские ученые из ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора разработали средства для лабораторной диагностики нового патогена. Для определения заболевания достаточно взять образцы из носоглотки больного или человека, у которого подозревают заболевания, и результат будет известен через 2–4 часа. Благодаря высокой точности разработанного метода можно обнаружить даже единичные копии вируса.
Как не заболеть
В связи со вспышкой заболевания Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации. Также на сайте ведомства опубликована памятка, согласно которой туристам, направляющимся в КНР, рекомендуется не посещать рынки морепродуктов, зоопарки и мероприятия с участием животных, использовать маски и есть только термически обработанную пищу.
«Сейчас считается, что заболевание передается в том числе и от человека к человеку воздушно-капельным путем, но для того, чтобы заразиться, нужен тесный контакт», – рассказывает Владимир Никифоров. Чтобы защитить себя от заболевания, инфекционист советует придерживаться обычных правил гигиены и использовать ватно-марлевую повязку при контакте с больным.
По словам эксперта, от этого заболевания специфического лечения пока нет. «Можно вылечить его симптомы, но это должны делать только врачи. Если у вас поднялась температура или появилось недомогание, стоит обратиться к врачу. Самолечение никогда ни до чего хорошего не доводит», – напоминает доктор.
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