РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. Библиотеки городского округа Люберцы примут участие в акции «Про героя», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Она стартует в Подмосковье 31 января.

«Во всех библиотеках Московской области акция начнется 31 января, за 100 дней до 9 мая. Каждый житель сможет прийти в библиотеку и записать на видео воспоминания о своих родных, воевавших на фронтах или работавших в тылу во время Великой Отечественной войны. Видеопортреты будут собраны и увековечены в новом музее Подмосковья», – говорится в сообщении.

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.