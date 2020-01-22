РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. В подмосковном Подольске нашли 15-летнюю девочку, пропавшую 14 января, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивали Алю Борисенкову, 2004 года рождения (15 лет), проживающую на улице Красноармейской в микрорайоне Климовск. Она 14 января с 5:00 до 6:00 ушла из дома и не вернулась.

«Найдена, жива. Благодарим всех за помощь!» – говорится в сообщении.

Ранее Борисенкова уже пропадала. Ее разыскивали весной 2019 года.