РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 янв. Школу на 825 мест в микрорайоне Опалиха Красногорска планируют достроить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя Подмосковья.

«Школу на 825 мест достроят в микрорайне Опалиха в городском округе Красногорск. Контракт на корректировку проекта образовательного учреждения заключен с ООО «Рехауспро». Завершить строительство объекта образования планируется в 2021 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Помимо учебных классов, в здании школы будут предусмотрены лаборатории, мастерские, столовая, медицинский блок, библиотека, а также спортивный и актовый залы. Территория вокруг школы будет благоустроена. Здесь появится стадион, игровые и спортивные площадки, а также места для отдыха. Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству передвижения учеников, комфортности и безопасности учебного учреждения.

Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«Проектирование и строительство школы предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета», – заключается в материале.