РИАМО - 22 янв. В течение 2019 года в Подмосковье отмечался рост числа ипотечных сделок, однако по итогам их число оказалось соизмеримо с показателем 2018 года, всего за последние пять лет в регионе оформили более 1,2 миллиона ипотечных договоров, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«В четвертом квартале 2019 года подмосковным Росреестром внесено в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 87,4 тысячи записей об ипотеке, что на 29,6% превышает количество ипотечных договоров в третьем квартале 2019 года (67,5 тысяч). Во втором квартале 2019 года оформлено 59,1 тысячи ипотечных договоров, а в первом квартале 2019 года — 57,6 тысячи», – отмечается в материале.

Всего за 2019 году в ЕГРН в Подмосковье внесено 271,7 тысячи записей об ипотеке. Для сравнения, в 2018 году внесли 272,1 тысячи записей, а в 2017 году — 264,3 тысячи записей.