РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 22 янв. Комитет по конкурентной политике Подмосковья совместно с администрацией Домодедова объявили аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка площадью 5 800 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Домодедово объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка площадью 5 800 квадратных метров, расположенного по адресу: город Домодедово, микрорайон Белые Столбы, улица Станционная, участок 8. Срок аренды 9 лет, вид разрешенного использования: объекты придорожного сервиса», – говорится в сообщении.

При данном виде разрешенного использования возможно размещение зданий и сооружений заправок, автомобильных моек, а также зданий и сооружений обеспечения дорожного отдыха и ремонта автомобилей.

Заявки на участие принимаются до 14 февраля 2020 года на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу: www.rts-tender.ru (№ процедуры 25182).

Подробную информацию можно найти на Едином портале торгов Московской области: torgi.mosreg.ru.