РИАМО - 22 янв. Несмотря на кратковременное похолодание, на выходных в столице снова ожидается оттепель, температура на 10 градусов превысит норму, сообщается на сайте «Метеовести».

В среду в столице прошел сильный снегопад.

«В Москве температура не превышает плюс 1 градуса, тогда как сутки назад в это время было плюс 2,5 градуса. А предстоящей ночью, когда столица окажется в тыловой части циклона, температура понизится до минус 2-4 градусов, в Подмосковье до – минус 2-7», — говорится в сообщении.

Днем 23 января температура почти не изменится, будет небольшой мороз. Пройдет снег, ожидается порывистый северо-западный ветер. Еще более холодной будет ночь 24 января. В Москве будет минус 7-5 градусов, в Подмосковье местами до минус 10.

Однако днем 24 января начнется потепление. Снег перейдет в мокрый снег, температура начнет подниматься, приблизится к 0 градусов, а к вечеру достигнет положительных значений.

Выходные в столице будут пасмурными, сырыми, слякотными. Температура на 10 градусов превысит норму.