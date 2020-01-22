РИАМО - 22 янв. Александра Матовникова, который занимал должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, назначили на пост заместителя главнокомандующего сухопутными войсками, сообщает Газета.ru.

«Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на сайте Кремля», - говорится в материале.

Генерал-полковник Александр Ленцов стал советником министра обороны России, согласно данному документу.

Бывший генеральный прокурор Юрий Чайка указом президента был назначен на пост полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе в среду.