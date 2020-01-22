РИАМО – 22 янв. Мальчика, которого пожилая женщина грозилась выбросить из окна квартиры на юге Москвы, спасли, сообщает ТАСС.

Днем в среду поступило сообщение о том, что женщина забаррикадировалась с ребенком в жилом доме на Восточной улице и угрожала причинить ему вред. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а также представители экстренных и социальных служб.

«В настоящее время ребенок спасен и передан медикам для осмотра», – сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Женщина угрожает выбросить ребенка из окна. ВИДЕО>>