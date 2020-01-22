РИАМО - 22 янв. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить перечень людей, которым запрещается иметь двойное гражданство, сообщает РИА новости.

Президент России Владимир Путин предложил ввести запрет на двойное гражданство тем, кто занимает ведущие государственные посты. Матвиенко хочет расширить этот перечень, добавив туда дипломатов.

«Давно назревшая проблема. И она касается не только лиц, занимающих должности, указанные в Конституции», - сказала Матвиенко.

Матвиенко добавила, что этот вопрос заслуживает большего внимания, так как он может повлечь за собой крупные проблемы. На международной арене сейчас непростая ситуация. Россия должна сохранить свой суверенитет и обеспечить его защиту так, чтоб никто не смог вмешаться во внутренние дела государства.

Она дала поручение по проработке данного вопроса комитету по международным делам Совета Федерации. Глава комитета Константин Косачев рассказал, что уже идет работа по подготовке законопроекта.

Ранее Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции РФ. Он предложил принять проект, запрещающий иметь иностранное гражданство или вид на жительство премьер-министру, членам правительства, губернаторам, депутатам Государственной думы, сенаторам, судьям и главам федеральных органов.