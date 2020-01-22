РИАМО - 22 янв. В деревне Шкинь Коломенского городского округа состоялось торжественное открытие памятника, посвященного роду Бибиковых, на мероприятии собралось порядка 300 человек, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Мы сегодня открываем памятник не только конкретному человеку, который владел этой усадьбой. Мы открываем памятник целому роду. Дела, которые делали Бибиковы, - очень серьезные. Среди них (представителей семьи - ред.) генералы, поэты, выдающиеся люди. Это те люди, с которых нужно брать пример», - сказал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Чин освещения памятника совершил патриарший наместник Московской епархии, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Перед торжественной церемонией открытия праздничную музыку исполнял оркестр имени Людмилы Зыкиной.

«Многие представители старинного дворянского рода Бибикова в разные годы занимали высокие должности и навсегда вписали свои имена в историю России. С именем Дмитрия Гавриловича Бибикова, в частности, связаны значимые изменения в системе управления страной и правоохранительных органов. Возглавив министерство внутренних дел, он провел целый ряд преобразований», - сказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Он отметил, что МВД проводит большую мемориальную работу - в ходе проведения поисковых работ на Тихинском кладбище Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга установлено место захоронения пяти министров внутренних дел Российской империи, в их числе и Дмитрий Бибиков.

На мероприятии также присутствовала министр культуры Московской области Елена Харламова.

По словам одной жителя одного из соседних поселений, храм также был тщательно реконструирован, а в деревне Шкинь ежегодно проводится масштабный фестиваль «Шкинь Опера».

Бибиковы – русский дворянский род из Тверских бояр, служили России со времен Ивана III. Выходцы из этой семьи были приближены к царскому двору России, занимали высокие государственные посты.

Например, Алексей Бибиков был генерал-рекетмейстером, он пользовался особым доверием у императора Петра I. Иван Бибиков был умнейшим человеком своего времени, правителем Малороссии. А в память о Дмитрии Бибикове, который основал российскую таможенную службу, ФТС выпустила медаль «Дмитрий Бибиков».