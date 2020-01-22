РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Жители Подольска до 3 февраля смогут отправить фотографии на творческий конкурс «В объективе зима», сообщается на сайте администрации округа.

«Жители округа могут принять участие в ежегодном конкурсе любительской фотографии «В объективе зима», организованном при поддержке Дворца культуры «Октябрь». Чтобы стать участником конкурса необходимо прислать свои снимки с названием фотоработы и именем автора на почту ДК: info@dk-october.ru или выложить фотографии на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram с хештегом #ВОбъективеЗима», – говорится в сообщении.

Прием работ продлится до 3 февраля после чего лучшие работы будут допущены к онлайн-голосованию. В пятницу, 7 февраля, в ходе подведения итогов будут определены два победителя – лучший снимок по мнению фотоклуба «50 мм» и лучший снимок по итогам интернет-голосования. Победителей фотоконкурса ждут призы от Дворца культуры «Октябрь».