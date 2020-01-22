РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 янв. Сотрудники полиции Подольска задержали 38-летнюю местную жительницу, подозреваемую в попытке кражи из магазина товара на сумму более 10 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов, расположенного на улице Молодежной микрорайона Климовск о том, что неизвестная пыталась совершить кражу товара из торгового зала на общую сумму более 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 38-летнюю местную жительницу. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ (покушение на кражу), – говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.