РИАМО - 22 янв. АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) 25 и 26 января организует туры в Сергиев Посад, Коломну, Истру, Серпухов и Дмитров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Зима — не повод отказывать себе в путешествиях. Многие подмосковные города в это время года еще красивее. Отправляйтесь на экскурсии на электричках», - говорится в материале.

Туры на электричках проведут в рамках туристического проекта «Зима в Подмосковье». Участники экскурсий смогут увидеть чудеса святой Лавры, отправиться во вкусное путешествие в прошлое в Коломне и узнать тайны великих князей в Дмитрове.

Тур в Сергиев Посад, Коломну и Истру состоится 25 января, а в Серпухов и Дмитров — 26 января.

Ознакомиться с полным расписанием и программой экскурсий, а также купить билеты можно на сайте.

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