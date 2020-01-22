РИАМО - 22 янв. С начала года представители и сторонники партии «Единая Россия» совместно с территориальным отделом №11 Госадмтехнадзора Подмосковья проверили 21 объект инфраструктуры Реутова в рамках партпроекта «Городская среда», они выявили 10 нарушений чистоты и порядка, сообщил муниципальный координатор проекта «Городская среда» Дмитрий Глабай.

«В ходе рейда было выявлено 10 нарушений чистоты, порядка и благоустройства. По требованию инспекторов ликвидировано четыре навала твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе на трех контейнерных площадках, устранены замечания по четырем фактам несвоевременной зимней уборки. По двум выявленным и не устраненным замечаниям вместе с Госадмтехнадзором мы отправили в адрес нарушителей уведомления о вызове для принятия мер административного воздействия», – отметил Глабай.

По данным Реутовского информагентства, проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.