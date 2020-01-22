РИАМО - 22 янв. Система противоракетной обороны, которая защищают Москву от угроз, переживает глубокую модернизацию, при этом ее обновление ведется без снятия с боевого дежурства, сообщил командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук.

«Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет», - сказал Грабчук в интервью газете ВС РФ «Красная звезда».

По словам командира соединения ПРО, система противоракетной обороны Москвы не устареет в ближайшие десятилетия. В нее заложен потенциал, который обеспечит безопасность в ближайшем будущем. Например, система может отразить ограниченный удар перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности.

«А что касается существующих и перспективных баллистических ракет «третьих стран», то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет», — заметил Грабчук.

Он также подчеркнул, что модернизация, позволит создать новые средства защиты и расширить возможное применение существующей системы ПРО. При этом ожидается, что будет увеличено поражение по дальности и высоте, а значит, система сможет еще раньше ликвидировать угрозы. Также будет уделено внимание ее автономности и эксплуатационным расходам.