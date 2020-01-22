РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 янв. Актуальные вопросы сферы ЖКХ обсудят на форуме «Управдом» в подмосковном Подольске 23 января, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в ДК имени Лепсе 23 января в 15:30 состоится форум «Управдом». На нем обсудят безопасность газа в быту, капитальный ремонт и ремонт подъездов в многоквартирных домах, новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, тарифы, льготы, а также задолженность жителей по оплате жилищно-коммунальных услуг», – говорится в сообщении.

Форум пройдет по адресу: Подольск, Революционный проспект, дом №27/16 (ДК имени Лепсе). Начало регистрации в 14:30.