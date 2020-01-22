РИАМО – 22 янв. Президент РФ Владимир Путин сомневается в нецелесообразности эксперимента по изменению формы правления в России, в частности, с переходом к парламентской республике, передает ТАСС.
Глава государства на встрече с представителями общественности в Липецкой области напомнил, что формат парламентской республики используется не во всех странах. Так, в США и Франции – президентские республики, а в Индии и Германии – парламентская форма.
Президент считает, что из-за огромной территории России, ее многоконфессиональности и большого числа наций, народов и народностей «нужна все же крепкая президентская власть».
Глава государства уверен, чтобы парламентская республика работала без сбоев, в стране должна такая политическая структура «расти давно», как в Европе, где некоторые партии существуют столетиями.
«А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране – Владимир Вольфович Жириновский», – заключил Путин, выразив сомнение в том, сможет ли партия «функционировать без своего лидера».
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