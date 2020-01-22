РИАМО – 22 янв. Президент РФ Владимир Путин сомневается в нецелесообразности эксперимента по изменению формы правления в России, в частности, с переходом к парламентской республике, передает ТАСС.

Глава государства на встрече с представителями общественности в Липецкой области напомнил, что формат парламентской республики используется не во всех странах. Так, в США и Франции – президентские республики, а в Индии и Германии – парламентская форма.

«Возможно ли это применение у нас? Теоретически – возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет. Нам лучше не экспериментировать», – сказал Путин, отметив, что парламентская форма правления в ряде случаев сегодня «дает сбои».

Президент считает, что из-за огромной территории России, ее многоконфессиональности и большого числа наций, народов и народностей «нужна все же крепкая президентская власть».

Глава государства уверен, чтобы парламентская республика работала без сбоев, в стране должна такая политическая структура «расти давно», как в Европе, где некоторые партии существуют столетиями.

«А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране – Владимир Вольфович Жириновский», – заключил Путин, выразив сомнение в том, сможет ли партия «функционировать без своего лидера».