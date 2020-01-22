РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 янв. Парк культуры и отдыха «Наташинские пруды» подмосковных Люберец приглашает всех желающих принять участие в экологической акции «Покорми птиц» 24 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Участники акции прослушают лекцию от эколога Ольги Поликарповой, украсят домик для птиц собственным рисунком и, конечно же, повесят кормушки на территории парка. Начало мероприятия в 12:00 на площади у елки», – говорится в сообщении.

Акция «Покорми птиц» на минувшей неделе стартовала в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы. Она проводится по инициативе министерства экологии и природных ресурсов Московской области.

Для участия в акции достаточно изготовить кормушку, скворечник или просто принести корм для пернатых. Сотрудники парков с удовольствием помогут повесить кормушку или скворечник на дерево.

Жители Люберец смогут выложить фотографии с результатами творчества в социальные сети с хештегом #покормиптиц. Самых активных участников ждут памятные призы от управления по защите окружающей среды городского округа.

Акция продлится до конца марта. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(999)797-91-51.