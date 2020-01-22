РИАМО – 22 янв. Президент РФ Владимир Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины россиян, так как в ней не хватает мяса и овощей, сообщает РИА Новости.

В среду президент встретился с общественниками во время визита в Липецкую область.

«Структура ее (продуктовой корзины - ред.) нуждается в совершенствовании, потому что там <…> картофель, жиры и прочее, хлебобулочные изделия большую занимают часть, а вот овощи, фрукты, особенно их маловато, рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», – подчеркнул Путин.

Действующий сейчас состав потребительской корзины актуален до конца 2020 года. После этого срока планируется переход на обновленный базовый набор продуктов.