РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 янв. В Климовском отделе ЗАГС Подольска 25 января проведут круглый стол для будущих мам по вопросам изменений в семейном законодательстве, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 25 января, Климовский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области приглашает будущих мам принять участие в круглом столе. На мероприятии планируется обсудить изменения в семейном законодательстве, льготы, новые формы документов. Подробно будет рассмотрено, какие документы необходимо взять с собой в роддом и как зарегистрировать рождение ребенка», – говорится в сообщении.

Круглый стол начнется в 14:00 по адресу: проспект 50-летия Октября, дом №13А. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)762-69-07.