РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 янв. В Молодежном центре Красногорска 24 января пройдет интеллектуальная игра «Битва умов», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Двадцать четвертого января в 15:00 в Молодежном центре Красногорска пройдет «Битва умов-2020» в честь Дня студента. В интеллектуальном поединке примут участие 12 команд студентов колледжей и вузов (48 человек)», – говорится в сообщении.

Вопросы викторины не объединены определенной тематикой.

«Каждый участник команды победителей получит ценный приз! Участие бесплатное», – заключается в материале.

Адрес Молодежного центра: Красногорск, улица Речная, дом №20, корпус 1.