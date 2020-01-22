РИАМО - 22 янв. С 24 января в столицу вернется оттепель, воздух прогреется до плюс 3 градусов, выпавший снег начнет таять, сообщается на сайте «Метеовести».

В среду в столице прошел сильный снегопад. Кроме того, 23 января ожидается метель, температура опустится до отрицательных значений.

«Однако зиме по-прежнему не удастся закрепиться на Русской равнине. В Москве к четвергу дневная температура понизится до минус 3 градусов, что впрочем на 3 градуса теплее январского климата. Вновь станет формироваться снежный покров. Но с пятницы вернутся оттепели до плюс 1 - плюс 3 градусов», — говорится в сообщении.

В Москве снег снова перейдет в дождь, выпавший снег начнет таять.