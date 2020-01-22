РИАМО - 22 янв. В рамках второго этапа проекта МЦД на станции МЦД-1 Лобня реконструируют три платформы и построят конкорс, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«С коллегами из РЖД после запуска диаметров мы продолжаем совершенствовать пассажирскую инфраструктуру первых двух МЦД. На втором этапе реализации проекта Московских центральных диаметров планируется также реконструкция части пассажирских станций», - говорится в сообщении.

На станции Лобня реконструируют три пассажирские платформы до 2024 года, а также построят распределительный зал с зоной ожидания для пассажиров, который называется конкорс.

Станция МЦД Лобня находится на Савеловском направлении Московской железной дороги, являясь конечной станцией первого диаметра. Она расположена в центральном районе города Лобни, в котором проживает почти 90 тысяч человек.

После запуска МЦД стали доступнее: Лобненский городской парк культуры и отдыха, Художественная галерея, Киово озеро, оздоровительно-спортивный комплекс города Лобни, спортивный комплекс «Юность» и другие социальные объекты в пешей доступности от станции МЦД.

Время в пути от станции Лобня до первой пересадочной станции Окружная составит около 25 минут, до Савеловского вокзала - около 35 минут, до Белорусского вокзала - около 40 минут.

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