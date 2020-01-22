РИАМО (МЫТИЩИ) – 22 янв. Городской интернет-портал «РИАМО в Мытищах» в соцсети Facebook проводит розыгрыш билетов в театр ФЭСТ на спектакль «Антон Чехов. Рассказики», который пройдет 29 января.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно подписаться на сообщество «Театр драмы и комедии «ФЭСТ» – FEST Theatre» в соцсети Facebook, быть подписчиком сообщества «В Мытищах» и сделать репост конкурсного поста.

Победителей редакция выберет случайным образом 27 января до 18:00. Ими станут двое подписчиков. По два билета на каждого победителя можно будет забрать в театре ФЭСТ перед началом спектакля. Постановка пройдет 29 января.

Победитель конкурса сможет посетить музыкально-художественную композицию «Антон Чехов. Рассказики» по мотивам рассказов русского писателя и драматурга. В программе представлены произведения «Ванька», «Злоумышленник», «Шуточка», «Дочь Альбиона», «Страшная ночь», а также отрывок из пьесы «Чайка». Художник-постановщик – Наталья Галютина. Продолжительность спектакля составляет 1 час 30 минут. Для зрителей от 12 лет.

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) в 2016 году запустило современный городской интернет-портал «РИАМО в Мытищах». На сайтах https://mytischiriamo.ru/ и мытищириамо.рф пользователи могут найти официальные новости Мытищ и всего Московского региона, афишу, полезную информацию о пробках, прогноз погоды, расписание электричек, почитать интересные истории о земляках и полезные советы.