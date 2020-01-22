РИАМО - 22 янв. СМС-предупреждение о мокром снеге и гололедице в среду разослали жителям Московской области от МЧС, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: с 14:30 до 21:00 22 января в Московской области ожидается снег, мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны! Телефоны – 01, 101, 112», – говорится в сообщении.

В Московском регионе на среду объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы и сильного ветра. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Водителям и пешеходам Подмосковья рекомендовали быть внимательнее и осторожнее из-за снегопада. Автолюбителей призвали соблюдать скоростной режим и выбирать правильную модель поведения на дороге.