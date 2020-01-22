РИАМО – 22 янв. Артисты МХАТ имени Горького записали первое видеообращение к новому министру культуры РФ Ольге Любимовой, вопросы от лица актеров задала заслуженная артистка России Юлия Зыкова, сообщает Газета.ru.

Она напомнила, что нынешний руководитель театра Эдуард Бояков ранее руководил Воронежской государственной академией искусств. Проректор ВГАИ Светлана Шове в 2014 году организовала в Липецке выставку «Рука в искусстве», получила от Минкульта 2 миллиона рублей, потратила на выставку 300 тысяч рублей, а остальные 1,7 миллиона рублей вывела и обналичила.

«Женщине удалось избежать реального срока, поскольку она вернула деньги. Теперь артисты МХАТа удивлены тому, что проходивший по делу Шове свидетелем Бояков взял ее на работу в театр советником по экономическим вопросам, и требуют от него публичных объяснений», – отмечается в материале.

Актеры подозревают, что назначение связано с сокращением зарплат артистов театра.

Ранее актеры Московского академического театра имени Горького обвинили Боякова в развале театра и труппы, а также «срезании» зарплат.

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