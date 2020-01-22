РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 янв. УК «ЖКХ-Онлайн» восстановила мусоропровод в доме №11 по улице Карбышева в Красногорске, который пострадал от возгорания и взрыва в ночь на 8 января, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Управляющая компания «ЖКХ-Онлайн» восстановила поврежденный мусоропровод в микрорайоне Чернево. Силами управляющей компании произведен демонтаж старого мусоропровода в пролетах 2 и 3 этажей, а также монтаж нового мусоропровода», – говорится в сообщении.

В ночь на 8 января в подъезде 4 дома №11 по улице Карбышева в мусорокамере произошли взрыв и возгорание. Причины происшествия устанавливаются.

«В соответствии с постановлением администрации №2953/11 от 26 ноября 2019 года УК «ЖКХ-Онлайн» осуществляет временное управление многоквартирными жилыми домами, ранее исключенными из реестра лицензии УК ООО «ДЭЗ». Телефон диспетчерской службы УК ООО «ЖКХ-Онлайн»: 8(495)143-90-00», – заключается в материале.