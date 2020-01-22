РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 янв. Деньги, которыми во время Второй мировой войны расплачивались обитатели еврейских гетто, можно будет увидеть на выставке в филиале музея Победы в подмосковном Красногорске с 23 января, говорится в сообщении информационного центра музея.

«Выставка одного экспоната «Валюта из «образцового» гетто» откроется в Красногорском филиале музея Победы 23 января. Посетители увидят деньги, которые во время Второй мировой были в обращении в еврейских гетто», – говорится в сообщении.

Предметы покажут в рамках музейного проекта «Приближение. История в деталях». Выставка приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста.

На витрине будут представлены банкноты достоинством в 1 и 10 крон и монета номиналом 20 марок, которые использовались в еврейских гетто на территории Чехии и Польши.

Валюта имела хождение только на территории огороженных еврейских кварталов. Это позволяло нацистам дополнительно изолировать их обитателей от внешнего мира.

«Деньги из «образцового» гетто» – вещественные свидетельства тех страшных событий, еще одно доказательство Холокоста. Эти банкноты и монета довольно редкие, в наши фонды они попали из частной коллекции», – сказала заместитель заведующего Красногорского филиала музея Победы Маргарита Иващенко.

«Образцовое» гетто было создано в ноябре 1941 года в нацистском концентрационном лагере Терезин (Theresienstadt) в Чехии. Сюда привозили не только простых евреев, но и ученых, политиков, писателей, учителей, музыкантов, спортсменов.

«За все время существования этой зоны изоляции через нее прошли более 150 тысяч человек. Около 88 тысяч были уничтожены в лагерях смерти, 33 тысячи погибли в самом гетто. В апреле 1943 года в Терезине был создан Банк еврейского самоуправления и введена специальная валюта – гетто-крона», – добавляется в материале.

На открытие выставки, посвященной необычной валюте, приглашены школьники красногорской гимназии №2, бывшие малолетние узники нацистских концлагерей, жители города.

Временная экспозиция будет работать до марта 2020 года.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января в память об освобождении советскими войсками в 1945 году концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Освенцим являлся крупнейшим из нацистских лагерей смерти, в нем были уничтожены около 1,4 миллиона человек, большую часть из которых составляли евреи.