РИАМО - 22 янв. Сотрудники полиции прибыли к жилому дому на Восточной улице, где женщина заперлась с ребенком и угрожает выбросить его из окна, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребенку. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а также представители экстренных и социальных служб города», – говорится в сообщении.

Проводятся необходимые мероприятия.

На место также прибыли сотрудники ГСУ Следственного комитета РФ.

По данным СМИ, бабушка угрожает выбросить правнука из окна и требует журналистов. Мать малыша ведет переговоры с пенсионеркой.

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